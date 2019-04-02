عمار شيلا : لا يوجد فنان أعتذر عن المشاركة في (أغاني وأغاني)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف مدير البرامج بالنيل الأزرق عمار شيلا عن ملامح برامج شهر رمضان المقبل موضحاً أن القائمة تشمل اجتماعاً جديداً ، وبرنامجاً بعد التراويح يحمل عنوان (مسافرون) وهو عبارة عن جولات نتحرك من الخرطوم إلى بعض ولايات السودان المختلفة ، بجانب مجموعة من الدراما المسرحية ، وبرنامج (أغاني وأغاني) بالإضافة إلى سهرة متخصصة .

ونفى شيلا في حديثه بحسب صحيفة الإنتباهة خروج أي فنان عن الإصطاف الجديد لأغاني وأغاني معتذراً ، خاصة بعد اكتماله بصورة نهائية ، مضيفاً أن هنالك تغيير في بعض الوجوه ، حيث تم إدخال وجوه جديدة لأول مرة لم يتم الكشف عنها وإنما قال بأنهم أصوات جديدة في الساحة ومواهب مكتشفة .

وذهب مدير البرامج إلى أن هنالك أختلافاً في الموضوعات التي ستطرح في أغاني وأغاني عن سابقتها واصفاً الجهد الذي بذل فيها بالكبير .