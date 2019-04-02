عااجل..قرار جديد من”كاف” تجاه الهلال السوداني

الخليج 365 : علم”باج نيوز” أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم”كاف” أخطر نادي الهلال بصورة رسمية بتأهيل الإضاءة الخاصة بالملعب على خلفية الانطفاء الذي حدّث في مباراة ناكانا الزامبي والتي جرت في ختام مرحلة المجموعات ببطولة الكنفدرالية. وقال مصدر مطلّع لـ”باج نيوز” إن “الكاف” لم يوقع أية عقوبات مالية على الهلال بسبب تأخّر انطلاقة مباراتي ناكانا الزامبي والأشانتي الغاني. يشار إلى أنّ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان قد حدّد الرابع عشر من الشهر الجاري موعدًا لمباراة الهلال والنجم الساحلي في الثالثة عصرًا.

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