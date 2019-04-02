السودان: منطقة صناعية صينية جنوب الجزيرة

الخليج 365 :

وقعت حكومة الجزيرة وشركة زونق تين للصناعات المحدودة الصينية، يوم الثلاثاء، عقداً لإقامة منطقة صناعية بمحلية جنوب الجزيرة في مساحة تبلغ 352,039 ألف متر مربع كمرحلة أولى لتصل إلى مليون متر مربع في المراحل الأخرى.

وشهد الفريق أول ركن م. عبدالرحيم محمد حسين رئيس الجهاز القومي للاستثمار، والفريق أول ركن علي محمد سالم والي ولاية الجزيرة، وأعضاء حكومة الولاية بأمانة حكومة ولاية الجزيرة بمدني توقيع العقد.

ووقع عن حكومة ولاية الجزيرة الأستاذ أمير يحيى هارون مدير الإدارة العامة للاستثمار والصناعة، وعن شركة زونق تين المستثمر ليو شوا رئيس مجلس الإدارة.

وأعلن هارون أن الولاية ملتزمة بإعفاء المدينة الصناعية من كافة الرسوم الولائية، ولفت إلى أن المدينة تشمل مصنعاً لتجميع الآلات والمعدات الزراعية، ومصنعاً لنظم الري الحديث، إضافة لمسلخ حديث للصادر وصناعات مكملة للمسلخ.