إتفاق لزيادة حجم التبادل التجارى والسياحي بين السودان ومصر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت حكومة الولاية الشمالية عن إكتمال الترتيبات لتوقيع إتفاقية مع جمهورية مصر لزيادة حجم التبادل التجارى والسياحى خلال هذا الاسبوع بمدينة حلفا.

وقال إبراهيم موسى الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية لــ(smc) إن الاتفاق سيزيد من حجم التبادل التجارى ويزيل العوائق التي كانت تواجه التبادل السلعى، بجانب تمكين الدولتين من منع تهريب الذهب والأموال والمواشى، مبيناً أن الاتفاق سيساعد فى النهوض بالتجارة وزيادة السياحة بين البلدين.

الجدير بالذكر أن الإتفاقية سيوقعها من جانب الولاية وزير المالية بالولاية ومعتمد حلفا، فيما يوقع عن الجانب المصرى القنصلية المصرية بحلفا.