الإمارات تضع تمثالاً كبيراً لمؤسس البوذية على طريق رئيسي بين أبوظبي ودبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تداول ناشطون بتويتر صور تمثال كبير لـ”بوذا” مؤسس البوذية على إحدى الطرق، زعموا أنه الطريق السريع بالإمارات بين أبوظبي ودبي.

وأثارت الصور ـ التي لم يتسن لنا التأكد من صحتها ـ ضجة كبيرة وغضب بين النشطاء، الذين اعتبروا ذلك عودة للجاهلية وزمن الأصنام.

وكان الناشط السعودي البارز علي هاشم من ضمن متداولي الصورة، حيث نشرها على حسابه بتويتر وعلق بقوله:” الإمارات تضع تمثال بوذا في الطريق السريع بين دبي و أبوظبي”وعلق أحد النشطاء مستنكرا هذا المشهد:”استغفرالله العظيم، انهبلوا الجماعة الناس تتطور وهم يرجعون لايام الجاهليه الأولى”ودون آخر:”من علامات الساعة أن تعود عبادة الأصنام إلى جزيرة العرب، أولاد زايد قرن الشيطان”يشار إلى أن الحكومة الإماراتية أعلنت العام الماضي، عن اكتمال بناء أكبر معبد هندوسي في الإمارات وذلك في منطقة الوثبة بإمارة أبوظبي.

وأوضحت الحكومة أن المعبد الهندوسي في إمارة أبوظبي سيكون جاهزاً لاستقبال الزوار قريباً.

وفي أغسطس 2015 أعلنت الحكومة الإماراتية عن تخصيص قطعة أرض مساحتها 20 ألف متر مربع لبناء أكبر معبد هندوسي في الإمارات بمنطقة الوثبة بإمارة أبوظبي، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للدولة العربية المتحدة.

وأشارت الحكومة الإماراتية حينها إلى أن بناء المعبد الكبير للهندوس يأتي لتلبية احتياج مئات الآلاف من الهندوس المقيمين في أبوظبي، ولتسهيل مشقة السفر عليهم إلى أقرب معبد لهم موجود في إمارة دبي.

إمارة أبوظبي تبرّعت بالأرض، فيما تولّت لجنة تنسيق المعبد التي يرأسها البليونير ورجل الأعمال الهندي بي آر شيتي تأمين التمويل الخاص للبناء.