“أيلا” يعفي مدير شركة نفطية شهيرة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، محمد طاهر أيلا، قراراً اليوم الثلاثاء، بإعفاء مدير عام شركة سودابت المحدودة عاطف مصطفى أبشر من منصبه.
ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي ووزارة النفط والغاز والعمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
ومنذ تعيينه، اتخذ رئيس مجلس الوزراء، محمد طاهر أيلا، جملة من القرارات وصفها البعض بالحملة على المؤسسات والهيئات الحكومية.
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