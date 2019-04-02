والي الولاية الشمالية يلتقي وفد مجموعة شركات الراجحي للاستثمار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

استقبل والي الولاية الشمالية اللواء أمن محمد آدم النقي بمكتبه اليوم وفد مجموعة شركات الراجحي للاستثمار الدولية برئاسة الدكتور خالد سليمان الرئيس التنفيذي للمجموعة بحضور وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية المهندس عوض الخير عبد الرحمن ومعتمد محلية الدبة الدكتور زهير صلاح الدين.

وأشاد والي الولاية الشمالية – خلال اللقاء – باستثمارات الشيخ سليمان الراجحي الناجحة في الولاية ودعمه المتصل لمشروعات وبرامج التنمية والخدمات بالولاية بجانب مساهمته في دعم برامج المسؤولية المجتمعية ، مؤكدا أن إسهامات الشيخ الراجحي وعطاءه ظل ممتدا للأمة الإسلامية والعربية خاصة في مجال توفير الأمن الغذائي العربي ودعم مجالات العمل المختلفة ، مجددا حرص حكومته على تذليل كافة العقبات التي تواجه مشروع الراجحي للاستثمار الزراعي والحيواني بمحلية الدبة؛ وذلك وفقا للقرارات الرئاسية الصادرة في هذا الإطار بما يحقق ويحفظ حقوق المواطنين والمستثمر.

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من جانبه؛ أكد وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بالشمالية أن مشروع الراجحي يعد واحداً من المشروعات الاستثمارية الرائدة والناجحة خاصة في زراعة محصول القمح، مجددا مواصلة العمل والتعاون المشترك بين الولاية ومجموعة شركات الراجحي للاستثمار الدولية من أجل معالجة قضايا ومشاكل المشروع حتى يتمكن من التوسع في المساحات الزراعية ويتنوع في زراعة المحاصيل.

الى ذلك أكد معتمد محلية الدبة أن مشروع الراجحي بمحلية الدبة يمثل إضافة كبيرة للمحلية والولاية ويعد من المشاريع الاستثمارية النموذجية الرائدة ، مشيرا الى أن المشروع يستخدم أحدث النظم والتقانات الزراعية ويقوم بتطبيق الحزم التقنية، مضيفا أن المشروع يجد الاهتمام والدعم من قبل المحلية وأن الأعمال المدنية بالمشروع تسير بصورة طيبة.

ومن جانبه؛ أعرب دكتور خالد سليمان الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الراجحي للاستثمار الدولية عن شكره وتقديره لحكومة الولاية الشمالية ودعمها المستمر لتطوير العمل بمشروع الراجحي بمحلية الدبة والحرص على تذليل كافة العقبات التي تواجه المشروع ، مؤكدا استعداد وحرص المجموعة على التعاون مع الولاية من أجل التوسع في المساحات الزراعية؛ فضلا عن مساهماتها في برامج المسؤولية المجتمعية وخدمة المواطنين بالمنطقة.