الخرطوم تضبط محلات مخالفة لاشتراطات النظافة والترخيص

كشفت محلية الخرطوم عن ضبط (68) موقعاً تجارياً بشارعي إفريقيا والستين مخالفاً لاشتراطات مزاولة العمل والمعايير الواردة في المرسوم المحلي المؤقت رقم (2) للعام 2019م الخاص بتنظيم عمل المحلات التجارية بالمحلية فيما يلي النظافة العامة ووضع سلة نفايات والإنارة ليلاً ورصف وطلاء وتبليط مقدمة الموقع التجاري كشرط أساسي لمنح التراخيص وتجديدها سنوياً.

وأشارت المحلية إلى توجيه إنذارات لجميع المواقع المخالفة التي تم ضبطها لتصحيح أوضاعها خلال (48) ساعة حتى لا يتم إغلاقها وفقاً للمرسوم.

وقرر معتمد المحلية الفريق شرطة محمد أحمد علي إبراهيم بحسب سونا – خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمتابعة أعمال النظافة يوم الثلاثاء بحضور جميع الجهات المعنية اعتماد عمل النظافة بجميع القطاعات على مدار الـ (24) ساعة كشرط أساسي بالمحلية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تقاعس إي جهة يثبت تقصيرها في الالتزام بالزمن المحدد والمعايير المتفق عليها في النظافة وسحب النفايات إلى المحطة الوسيطة.

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وشدد على مدراء الوحدات الإدارية برفع التقارير الأسبوعية عن أداء النظافة وكفاءة الشركة العاملة لتحديد أمكانات استمرارها في العمل او دونه، لافتاً إلى إمكانية إحداث اختراق ملموس في إزالة بؤر تراكم النفايات من خلال حملة الساعتين اليومية الصباحية التي تستهدف مناطق الإفراز العالي والنقاط السوداء للنفايات بالطرق الرئيسة والأحياء والمرافق العامة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)