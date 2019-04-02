الداخلية تضبط شبكة دولية لتهريب المخدرات بحوزتها 18 مليون حبة مخدرة

أشاد رئيس مجلس الوزراء القومى محمد طاهر أيلا بالإنجاز الكبير الذي حققته الشرطة السودانية ممثلة في الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية دائرة التحقيق الجنائي؛ بضبطها لشبكة إجرامية دولية تعمل على تهريب المخدرات ، شاكراً باسم حكومة السودان وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة على هذا الإنجاز الكبير الذي يؤكد أن الشرطة السودانية ظلت عيناً ساهرة ويداً أمينة تعمل على حماية الأخلاق والدين وحماية الأنفس والممتلكات.

جاء ذلك لدى وقوفه يوم الثلاثاء على ضبطية الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية بدائرة التحقيق الجنائي بالخرطوم بحري؛ بحضور وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة ومدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية التي تمكنت من ضبط (18) مليون حبة مخدر، إضافة لـ(15) طناً من الحشيش منها (74) قطعة معدة للتوزيع، داخل (1541) شنطة داخل ثلاث كونتيرات بحوزة (4) متهمين تم القبض عليهم ، معتبراً أن هذا الإنجاز الذي تحقق يخدم كل أهل السودان خاصة وأن الضبطية تعد الأكبر من نوعها مما يعد إنجازاً كبيراً تستحق عليه قوات الشرطة الإشادة والتقدير.

من جانبه؛ ثمن وزير الداخلية بشارة جمعة أرور الأداء المتميز لقوات الشرطة في حماية أرواح وممتلكات المواطنين ، مشيراً إلى أن قوات الشرطة ظلت تضطلع بأدوار كبيرة في توفير الاستقرار ومنع ومكافحة الجريمة من أجل وطن معافى من الجريمة، مبيناً أن قوات الشرطة تعمل على ضبط كل من تسول له نفسه تدمير عقول الشباب وضرب الاقتصاد الوطني، مشيداً بيقظة ومتابعة أفراد الشرطة للإيقاع بهذه الشبكات الخطيرة التي ترتكب الجرائم العابرة للوطنية ، كاشفاً عن تقديم كافة أشكال الدعم الفني و اللوجستي للإدارة العامة للمباحث حتى تضطلع بدورها كاملاً في صد كل منافذ التهريب بأشكاله المختلفة ، معلناً عن إهداء هذا الإنجاز الكبير للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات الشرطة.

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وأكد مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة الطيب بابكر على قدرة قوات الشرطة على ملاحقة وضبط كل من يعمل على تهديد أمن وسلامة الوطن والمواطن من خلال تدمير عقول أبنائه بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي تأتى عبر التهريب بواسطة شبكات إجرامية محترفة تعمل في الاتجار بهذه المخدرات، مشيداً بالإنجاز، ومبيناً أن كافة المؤتمرات الدولية والإقليمية تتحدث عن الجرائم العابرة للوطنية و التي تمثل تهديداً لكافة مجتمعات الإقليم والعالم ، مشيراً إلى أن الإنجاز يمثل رسالة قوية تستهدف المتلاعبين بأرواح المواطنين وخاصة الشباب، مؤكداً جاهزية الشرطة بكافة إداراتها بتوفير الأمن والاستقرار.

اللواء شرطة (حقوقي) حسين نافع محمود مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية جدد حرص إدارته على كشف كافة عمليات التهريب والعمليات الإجرامية التي تستهدف المواطنين وضبط مرتكبيها ، مضيفاً أن الإنجاز الذي تحقق؛ جاء بعد جهود مضنية ومتابعة لصيقة تكللت بالقبض على المتهمين، مشيداً بالزيارة و التي رفعت الروح المعنوية لمنسوبي الإدارة وجعلتهم أكثر قدرة للمضي في تحقيق الإنجازات خاصة وأن تلك الجريمة تعتبر عابرة للوطنية بواسطة شبكة محترفة تعمل عبر عدة دول.

الناطق باسم الشرطة اللواء شرطة د .هاشم علي عبد الرحيم أكد مضى وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخاصة بخفض العرض والطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية عبر الإدارة المختصة وكل إدارات الشرطة، مضيفاً أن القيادة قامت بتحفيز القوة المنفذة لهذه العملية وترقيتهم للرتبة الأعلى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)