بحوزتها (18) مليون حبة.. الشرطة تلقى القبض على شبكة مخدرات دولية

ألقت الشرطة السودانية اليوم الثلاثاء القبض على شبكة دولية لتهريب المخدرات بحوزتها (18) مليون حبة مخدرة.

وأشاد وزير الداخلية؛ بشارة جمعة أرور؛ بيقظة الشرطة فى الايقاع بالشبكات الخطيرة التى ترتكب الجرائم العابرة للوطنية؛ وقال أن الوزارة تقدم كافة أشكال الدعم الفنى واللوجستى للادارة العامة للمباحث للقيام بعملها كاملا .

ونوه ارور الى ان قوات الشرطة ظلت تضطلع بأدوار كبيرة فى توفير الاستقرار ومنع ومكافحة الجريمة؛ وضبط كل من تسول له نفسه تدمير عقول الشباب وضرب الاقتصاد الوطنى.

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من جانبه قال مدير عام الشرطة؛ الفريق اول الطيب بابكر ؛ أن القوات النظامية تقوم بملاحقة وضبط كل يعمل على تهديد أمن وسلامة الوطن والمواطن وتدمير عقول أبنائه بالمخدرات والمؤثرات العقلية التى تأتى عبر التهريب بواسطة شبكات اجرامية محترفة تعمل فى الاتجار بهذه المخدرات.

ومن جهته جدد مدير الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية؛ اللواء حسين نافع محمود؛ حرص ادارته على كشف كافة عمليات التهريب والعمليات الاجرامية التى تستهدف المواطنين وضبط مرتكبيها.

وأضاف ان هذا الانجاز تحقق بعد جهود مضنية ومتابعة لصيقة تكللت بالقبض على المتهمين؛ وأن تلك الجريمة تعتبر عابرة للوطنية بواسطة شبكة محترفة تعمل عبر عدة دول.