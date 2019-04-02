سيفعلها الازرق…بقلم ابو حسام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بعثة الازرق تشد الرحال الى تونس الخضراء ،ولكنها لم تكن رحلة للنزهة أو السياحة (بالرغم من ان مدينة سوسة هي من اروع مدن السواحل التي تتمتع بمقومات التنزه والسياحة) بل رحلة لجلب الكنز المفقود والذي نبحث عنة في ساحل مدينة سوسة الجميل ،وسيكون ذلك اليوم يوم افول نجم سوسة حينما يكتمل البدر في سماء تلك المدينة ،الازرق مع الكوكي لايعرف الخسارة خارج الارض واقلها يأتي بالتعادل ،والآن الظروف مواتية لكسب النجم والهلال متخصص في ضرب النجوم ابتداءً من ام درمان معقل المارد الازرق ومروراً بقمة زايد والآن جاء دور النجم غير المحظوظ حينما يلاقي الهلال .

الهلال في هذا الموسم ينشد الكأس الغالية ولايرضى بسواها، ان كانت في ادغال افريقيا سيجلبها كيف لا وهو متخصص في اقصاء اعتى الفرق الافريقية وان ذهب الكأس شمالاً سيجلبها ايضا لان نتائجه تحدث قبل كل شيء،الازرق صفوفه مكتملة ولا نخشى إلا آفة الملاعب وحسد الحاسدين،وبالتوكل على الجبار تهون المصائب .

الكاردينال يريد ان يجعل للازرق انجاز جديد ويعمل بكل جهد على تحقيق ذلك وطالما كان هذا هو الهم سينال المراد لا محال،ونقول : سير في طريق النجاح ولا تنظر لأعداء النجاح ،ولا تدير ظهرك إلا وانت قد حققت المراد ويكفيك الشرفاء من ابناء الازرق الذين يقفون بجابنك ،واجعل من حقد الحاقدين سلماً وجسراً تعبر به الى ضفة النجاح واتركهم يغرقون في لجج الغباء حينما وقفوا في وجه من يريد النجاح للكيان العظيم.

الهلال اكبر واعظم من ان ينهار بسبب ترهات العاجزين الذين فشلوا في القيادة ومازلوا يفشلون،نحن نشجع الهلال تحت راية كل من يريد النجاح ونقف في وجه المتربصين به ولا يهمنا وهم الواهمين.

سيفعلها الازرق ان شاءالله…والكاردينال واصل سيرك….