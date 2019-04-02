الإعدام لشرطي مصري ارتكب جريمة شنيعة أمام كنيسة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قضت محكمة جنايات محافظة المنيا بصعيد مصر، بالإعدام شنقا لأمين شرطة قتل تاجرا ونجله أمام كنيسة في مدينة المنيا بسبب خلافات بين الجاني والمجني عليهما .

وجاء القرار بعد أن أحالت المحكمة أوراق المتهم إلى مفتي مصر، في جلستها المنعقدة يوم الـ 2 فبراير الماضي، وحددت جلسة اليوم الـ 2 أبريل للنطق بالحكم، الذي صدر بالإعدام.

وترجع وقائع الجريمة إلى الـ 12 ديسمبر 2018، عندما أطلق الشرطي الرصاص على قبطيين، أثناء حراسته كنيسة، واعترف بالواقعة وقرر النائب العام إحالته إلى محكمة الجنايات وقتها إلى أن صدر حكم الإعدام شنقا بحقه.