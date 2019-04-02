الأوقاف المصرية تشبه قرارات السيسي بمعجزة الإسراء والمعراج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المتحدث باسم وزارة الأوقاف المصرية جابر طايع، إن معجزة ليلة الإسراء والمعراج تتحقق في الأعوام جيلا بعد جيل، فاليوم بعد ضيق وشدة بدأ الانفراج.

وشبه المتحدث باسم وزارة الأوقاف القرارات التي اتخذها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور للموظفين في الدولة، وتقديم علاوات إضافية، ورفع المعاشات بالمعجزة التي جاءت بعد الهموم والعبء الكبير.

وأضاف طايع أن رحلة الرسول عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، جاءت بعد أن تكالبت عليه قريش من عنف وشدة في المعاملة فجاءه الفرج.

روسيا اليوم