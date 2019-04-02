عصابة مكسيكية تختطف 11 شرطيا وتتعمد إهانتهم أمام المارة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ألقى أفراد عصابة في المكسيك القبض على عناصر من الشرطة وأجبروهم على الركوع، وفقا لصور التقطها المارة بالقرب من مكان الواقعة.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”، تمكنت العصابة المسلحة من اختطاف 11 شرطيا وسط المكسيك، وإجبارهم على الركوع

وأشارت تقارير صحفية إلى أن رجال الشرطة كانوا قد انتهوا من عملية مسلحة حالت دون قيام عصابة من استغلال مصفاة نفط بطريقة غير شرعية في الأجزاء الشمالية من بويبلا.

وخلال الحادث، قام أفراد العصابة بمطاردة عناصر الشرطة، وأطلقوا وابلا من الرصاص نحوهم بالقرب من فندق في بلدة نويفو نيكاكسا قبل حادثة الاختطاف المروع.

وأظهرت لقطتان، التقطها المارة في مكان الحادث، 3 رجال شرطة، من بين 11 عنصرا تم اختطافهم، وهم يركعون بجوار شاحنة بيك آب تابعة لهم، بينما وقف أحد أفراد العصابة وهو يحمل بندقية رشاشة وراء رجال الشرطة.

وكشف شهود عيان أن عدد أفراد العصابة المسلحة كان يفوق عدد رجال الشرطة المختطفين، كما تم إجبار رجال الشرطة على الدخول في شاحنتين صغيرتين وسيارة.

يذكر أنه في اليوم التالي، تم العثور على رجال الشرطة وهم بحالة سليمة ودون أذى، على الطريق السريع.