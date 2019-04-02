ميناء بورتسودان يستقبل (6) ناقلات نفط

التاريخ: 02-أبريل-2019
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كشفت هيئة الموانى البحرية عن إستقبال “ميناء الخير” المختص بمناولة المشتقات النفطية ببورتسودان عدد (6) ناقلات نفط خلال شهر مارس الماضي بجملة حمولة تصل (227,719) طن مترى من المشتقات النفطية المختلفة.
وأوضح مدير الميناء عثمان قرشى يوم الثلاثاء بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن الحمولات الت تم تفريغها بالميناء شملت (3) بواخر من الجازولين بحمولة تصل (18,192) طن مترى، بجانب (37,167) طن مترى من غاز الطبخ ، وايضاً هنالك باخرة افرغت(43,622) طن متر من الوقود النفطي( (Fuel Oil، وباخرة أخرى من المشتقات النفطية الأخرى بحمولة (41,110) طن متري.
وأكد “قرشي” استقرار إنسياب المشتقات النفطية عبر الميناء خلال هذه الفترة من العام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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