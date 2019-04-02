الطوارئ: السجن (6) أشهر لمتهمين بتخزين الجازولين وإستخدام الدقيق المدعوم

التاريخ: 02-أبريل-2019
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أصّدرت محكمة طوارئ أمدرمان أحكاماً بالسجن والغرامة والمصادرة في مواجهة صاحب محل مخبوزات لاستخدامه “دقيق مدعوم” لصنع الخبز.
وبحسب ما نقله (المركز السوداني للخدمات الصحفية)يوم الثلاثاء إن محكمة الطوارئ قضت بالسجن (6) أشهر و الغرامة (20) ألف جنيه في مواجهة صاحب محل المخبوزات، وكانت نيابة طوارئ المستهلك قد تمكنت من ضبط صاحب المحل و بحوزته (15) جوال من الدقيق المدعوم، يقوم باستخدامه في صناعات غير المحددة له (صناعة الخبز)، حيث تمت محاكمته مع مصادرة الدقيق.
وفى سياق متصل أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة (6) أشهر و الغرامة (20) ألف جنية مع مصادرة الكمية ضد متهمين بتخزين كميات كبيرة من الجازولين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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