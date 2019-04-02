استنكر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي دخول الشاعرة السودانية روضة الحاج ميدان السياسة وتعيينها وزيرة للثقافة بحكومة الكفاءات الوطنية وذلك بعد اعتذار الوزير السابق السموأل خلف الله وكتب العديد منهم معلقاً على لقاء أجرته عبر برنامج (قهوة تركية) العام المنصرم بعد دخولها المجلس الوطني كنائبة برلمانية تحدثت فيه عن علاقة الشعراء والمثقفين عموماً بالسياسة.

وكانت روضة قد ذكرت عبر البرنامج بأنها لها فلسفة معينة لدخول المثقفين ميدان السياسة وقبول المناصب التنفيذية حيث قالت :(أنا دائماً ما أحرض المثقفين على اقتحام حصن السياسة) بينما رفض عدد من المتابعين توليها منصب وزيرة الثقافة الذي أوكل إليها حيث ذكر معلق قوله: (روضة الخنساء شعر وخلق وإبداع ! والسياسة غالباً ما تسيء أو تشوه الشعر فالأفضل أن تبقين الشاعرة الأصيلة المتميزة !) بينما قال آخر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : معجبو الشاعرة روضة الحاج يستنكرون قبولها منصب الوزيرة والشاعرة تطالب المثقفين باقتحام الميدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.