احتفى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر بظهور فيديو وصفوه بالنادر يتضمن لقاء تلفزيوني مع المخرج الكبير ذو الأصول السودانية نيازي مصطفى الذي قدم عدد كبير من الأفلام السينمائية المصرية التي تعتبر الأساس المتين الذي نهضت عليه السينما المصرية.

المتابعون للفيديو النادر علقوا معبرين عن إعجابهم الكبير وامتنانهم به حيث كتب أحدهم قائلاً : (أنا بشكرك جداً جداً أخيراً شفت لقاء للمخرج نيازي مصطفى أول مره أشوفو وهو بيتكلم شكراً أستاذ دريد) بينما ذكر آخر ( الله يرحمه كان مخرج عبقري أحبه وأحب أعماله) وقال متابع إنه كان قد يئس من وجود تسجيل مصور للمخرج نيازي حيث كتب قائلاً

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : مصريون ينبهرون بظهور لقاء نادر للمخرج السوداني الذي أسس للسينما المصرية مقدماً أغلب نجومها الكبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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