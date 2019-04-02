توقعات برلمانية بالاكتفاء من القمح خلال عامين

التاريخ: 02-أبريل-2019
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توقع رئيس لجنة الزراعة بالمجلس الوطني د. بشير آدم رحمة، الاكتفاء من القمح بنسبة 100% خلال عامين وذلك بالتوسع في زراعته في “التروس العليا” خارج المناطق النيلية بولايات الشمالية ونهر النيل وشمال دارفور.
وأكد رحمة أن إنتاج القمح للموسم الحالي بمشروع الجزيرة يكفي لسد 40 بالمئة من فاتورة الاستيراد، وذلك عقب رفع سعر شراء محصول القمح بهدف تشجيع المزارعين على زراعته وتوريدها للبنك الزراعي وفقاً للخطة التي وضعتها وزارة الزراعة في العام 2017 للاكتفاء من القمح وسلع الصادر.
وأشار بحسب وكالة السودان للأنباء – إلى الإنتاج المتميز في الموسم الحالي للذرة والسمسم والصمغ العربي ودخول سلع جديدة أساسية للصادر من حب البطيخ والعدسية، لافتاً إلى أن تشجيع الأسعار والاهتمام بالإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات كلها تقود إلى زيادة الإنتاجية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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