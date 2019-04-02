التاريخ: 02-أبريل-2019 فى : رياضة 7 مشاهدة وصلت بعثة فريق الهلال، ظهر اليوم إلى تونس، وذلك لمواجهة النجم الساحلي في الثامنة من مساء السابع من أبريل الحالي في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، ووجدت البعثة استقبالاً طيباً من السفارة السودانية والجالية بجانب موفدي الجامعة التونسية لكرة القدم والنجم الساحلي وتحركت البعثة من مطار قرطاج مباشرة إلى سوسة حيث استقر بها المقام بفندق المرادي قمرت، وسيؤدي الفريق تدريباً خفيفاً مساء اليوم بملعب الفندق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يصل سوسة بسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.