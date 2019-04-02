المريخ ينهي أزمة إقامة ماماني

التاريخ: 02-أبريل-2019 فى : رياضة 6 مشاهدة نجحت إدارة المريخ، عصر اليوم في إكمال إجراءات إقامة لاعب وسطه النيجري ماماني، والتي تسلمها اللاعب بعد مجهودات كبيرة قام بها عضو المجلس هيثم الرشيد والمدير الإداري مصطفى توفيق وبهذا يصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة اليوم أمام هلال الأبيض. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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