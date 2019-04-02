السجن (10) أعوام لمدانين باغتصاب فتاة

التاريخ: 02-أبريل-2019
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أوقعت محكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة القاضي د. عمر محمد أحمد التوم، أمس عقوبة السجن (10) أعوام والجلد (80) جلدة، وذلك في مواجهة (4) شبان، أدانتهم المحكمة باغتصاب فتاة بميدان عام بمنطقة حريكة بالحاج يوسف، وذلك بعد أن قدم ممثل الاتهام الأستاذ صديق السرير من بينات تثبت تورط المتهمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين (18 و19) عاماً.
وتشير تفاصيل البلاغ إلى أن الشاكية دونت بلاغاً بقسم الشرطة أفادت في مضمونه أنه أثناء مرورها بالشارع العام بأحد أحياء الحاج يوسف، برفقتها شقيقتها وابن خالتها بغرض معايدة صديقتها في منزلها بذات المنطقة، اعترض طريقها المتهمون مستغلين تلوث الأجواء الضبابية، اعتدوا عليها، وعلى ضوء ذلك باشرت المباحث تحقيقاتها وألقت القبض على المتهمين، وباكتمال كافة التحريات أمرت النيابة بتقديم المتهمين للمحاكمة، فكانت الإجراءات.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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