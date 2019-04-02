(الأمة المتحد) ينسحب من الحكومة وعراك في اجتماع قيادييه

أعلن رئيس حزب الأمة المتحد بابكر أحمد دقنة فض الشراكة مع المؤتمر الوطني وسحب ممثل الحزب الوحيد وزير التربية في حكومة كسلا ، وقال دقنة إن المكتب القيادي بكامل عضويته اتفق على فض الشراكة والانسحاب من الجهاز التنفيذي ، واستبقاء مشاركته في الجهاز التشريعي .

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ونوه إلى أن الحزب اتجه إلى شراكة تنسيقية مع حزب الأمة القومي .

وبعد انتهاء اجتماع المكتب القيادي بحسب صحيفة الإنتباهة تعالت الملاسنات ، بين الأمين العام للحزب مكي حسب ربه ورئيس الحزب دقنه الذي اقتلع المايكرفون من الأمين العام ومنعه من التصريح فيما ردد عدد من القيادات عبارات على شاكلة (لن ننضم لحزب الأمة القومي) ، وتحولت الملاسنات إلى عراك كاد أن يتحول إلى معركة بالأيدي لولا تدخل العقلاء الذين فضوا الشجار .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)