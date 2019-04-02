بالفيديو : مذيعة بقناة أمدرمان تذكر والدتها بعملها في (بقالة و مخبز )

استضافت المذيعة سماح عبد النبي المذيعة بقناة أمدرمان استضافت والدتها الأستاذة جهاد جبر الله الموظفة بالضرائب في برنامج (مساء الخير يا أمير) وذلك بمناسبة عيد الأم حيث سردت معها تجربتها في تربية أبنائها بعد رحيل والدهم بعد معاناة مع المرض.
والدة المذيعة الأستاذة جهاد أوضحت لابنتها جانب من كفاحها في تربيتهم حيث ذكرت أنها كانت تمتهن أكثر من مهنة حيث قامت بفتح بقالة كانت تعمل فيها صباح ومساء ثم إنشاء مخبز كانت تطلق عليه (جمل الشيل) بجانب تمسكها بوظيفتها الحكومية في مكتب الضرائب.
المذيعة احتفت بتجربة والدتها حيث أدارت معها الحوار وهي تظهر إعجابها الكبير بقوة والدتها التي استطاعت أن تربي أبنائها و إكمال تعليمهم الجامعي وفوق الجامعي متبوئين مناصب مرموقة ما بين الطبيب والمهندس إضافة إليها كإعلامية ومذيعة بقناة أمدرمان واعتبرتها مثالاً مشرفاً للمرأة السودانية المكافحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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