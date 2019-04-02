الهلال ينهي أزمة الإنارة قبل مباراة النجم الساحلي

كشف نادي الهلال، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشكلة إنارة استاده “الجوهرة الزرقاء”، والجهود التي بذلت لتأمين الإمداد الكهربائي قبل مواجهة فريق النجم الساحلي، منتصف أبريل الجاري، في المباراة الثانية بين الطرفين ضمن الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفيدرالية.

وأوضح الهلال أنه استعان بمهندسين في هيئة الكهرباء السودانية، قاموا بإجراء تعديلات بنظام المفاتيح المحولة للحمل الكهربائي وتوزيعه بتوازن في المنطقة المحيطة بملعب الهلال.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قد حدد الساعة الثالثة بعد الظهر، موعداً لمباراة الإياب بين الهلال والنجم الساحلي باستاد الأول.

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وتسبب تقرير رفعه مراقب مباراة الهلال ونكانا الزامبي بالجولة السادسة للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الكونفيدرالية، عن الانخفاض المفاجئ في الإمداد الكهربائي بالاستاد خلال المباراة، في تدخل الكاف وتحويل المباراة لتلعب نهاراً.

وأضاف الهلال، أنه قام بتجريب الشكل الجديد للأحمال الكهربائية، يومي السبت بإنارة الاستاد لمدة 3 ساعات، والأحد بإنارة الملعب لمدة 3 ساعات ونصف الساعة خلال مباراة حي العرب، ولم يحدث أي خلل في الإمداد.

وأبلغ الهلال، الاتحاد الأفريقي بتلك التطورات، بهدف خوض مباراة النجم الساحلي ليلاً بدلاً من النهار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)