رئيس القضاء : لا أتدخل في سير العدالة

أكد رئيس القضاء مولانا عبدالمجيد إدريس، على استقلال القضاء في السودان وقال إنه كرئيس للقضاء “لا يسمح لنفسه بالتدخل في سلطات القاضي ولا يقبل القاضي السوداني لكائن من كان أن يتدخل في عمله” .

وقال في تصريح خاص أنه في تشاور مستمر مع كل الجهات المناط بها تحقيق العدالة في السودان من أجهزة أمنية وشرطية واتحاد المحامين من أجل تحقيق العدالة ومنع أي تجاوز للقانون أو وقوع مظلمة على متهم من المتهمين .

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وأشاد رئيس القضاء بموقف المسئولين في الجهاز التنفيذي الداعم لاستقلال القضاء وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، مشيراً إلى توفر العدالة في محاكم الطوارئ مبيناً أنها محاكم تدار بواسطة مدنيين تحفظ للمتهمين حقوقهم في محاكمة عادلة بوجود محامين وتتوفر فيها كافة مراحل التقاضي .

لافتاً أن الاستئناف قام بإلغاء العديد من الأحكام التي صدرت عن محاكم الطوارئ ونفى مولانا إدريس وجود أي نوع من التأثير الخارجي على الأحكام التي تصدر من محاكم الطوارئ “فقط البينات وضمير القاضي هي الفيصل في القضية”، وكشف رئيس القضاء أن التقارير التي تصله من الولايات معظمها خالية من أي نوع من المخالفات لقانون الطوارئ .

وأشار بحسب صحيفة مصادر، أنه تلقى تقارير في الصدد من ولايات النيل الأزرق ودارفور جنوب كردفان وتمنى أن تسير الأوضاع على هذا النحو وأن تكون الطوارئ قد حققت الهدف الذي أعلنت من أجله وهو تحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة التهريب والإتجار في العملة وتخريب الاقتصاد الوطني .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)