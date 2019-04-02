كشف مدير البرامج بالنيل الأزرق عمار شيلا عن ملامح برامج شهر رمضان المقبل موضحاً أن القائمة تشمل اجتماعاً جديداً ، وبرنامجاً بعد التراويح يحمل عنوان (مسافرون) وهو عبارة عن جولات نتحرك من الخرطوم إلى بعض ولايات السودان المختلفة ، بجانب مجموعة من الدراما المسرحية ، وبرنامج (أغاني وأغاني) بالإضافة إلى سهرة متخصصة .
ونفى شيلا في حديثه بحسب صحيفة الإنتباهة خروج أي فنان عن الإصطاف الجديد لأغاني وأغاني معتذراً ، خاصة بعد اكتماله بصورة نهائية ، مضيفاً أن هنالك تغيير في بعض الوجوه ، حيث تم إدخال وجوه جديدة لأول مرة لم يتم الكشف عنها وإنما قال بأنهم أصوات جديدة في الساحة ومواهب مكتشفة .
وذهب مدير البرامج إلى أن هنالك أختلافاً في الموضوعات التي ستطرح في أغاني وأغاني عن سابقتها واصفاً الجهد الذي بذل فيها بالكبير .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر عمار شيلا : لا يوجد فنان أعتذر عن المشاركة في (أغاني وأغاني) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.