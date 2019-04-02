د.فيصل: تحقيق السلام خيار استراتيجي للدولة

أكد مساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن إبراهيم مسؤول ملف السلام، أن تحقيق السلام يعتبر خياراً استراتيجياً للدولة، وجدد حرص الحكومة على تحقيق السلام بدارفور من خلال إلحاق الحركات المسلحة الرافضة لوثيقة الدوحة بعملية السلام.

وأشار فيصل خلال لقائه بالقصر الجمهوري، الثلاثاء، رئيس بعثة اليوناميد والمبعوث المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ماما بولو، إلى توجيهات رئيس الجمهورية بشأن توحيد ملف السلام وفق المرجعيات

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المعروفة.

وأكد بحسب الشروق – استمرار جهود تحقيق السلام مع حركات دارفور غير الموقعة على وثيقة الدوحة.من جانبه، أشار ماما بولو إلى عزم بعثة اليوناميد على تنشيط التواصل مع حركات دارفور وتحريك الوساطة خلال الفترة القادمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)