محاكمة متهمة تصنع العطور النسائية من بذور البنقو

التاريخ: 02-أبريل-2019
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كشفت تحريات شرطة مكافحة المخدرات للمحكمة ، عن إفادة سيدة خلال التحريات معها باستخدام بذور البنقو المخدرة في العطور النسائية البلدية المعروفة بالخمرة وذلك عقب إيقافها وزوجها بجنسية تركية على ذمة ترويجهما المخدرات بشقتهما الكائنة بالخرطوم .
وقال المتحري لقاضي محكمة الإرهاب 1 بجنايات الخرطوم شمال خالد رمضان بأنه وبتاريخ البلاغ أبلغ الشاكي عريف شرطة محمد حمدان يفيد في أقواله بأنه تم ضبط المتهمين وبحوزتهما معروضات البلاغ وهي عباره عن 3 رؤوس حشيش ونصف آخر منه ، إلى جانب 4 جوالات بلاستيكية صغيرة الحجم بداخلها بذور بنقو (فلت) بالإضافة إلى 8 من حبوب الكبتاجون المخدرة ، إلى جانب حبة أخرى بلون أصفر ومبالغ مالية وقدرها (113.530) جنيهاً سودانياً يخص المتهمة الأولى من أعمال كوافيرها إضافة إلى مبلغ 400 دولار أمريكي ، بجانب العثور على مبلغ 2 ألف جنيه تخص المتهم الثاني ، لافتاً إلى أن الحشيش عثر عليه خلال التفتيش مخبأ بين الملابس بالخزانة داخل غرفة بالشقة بجانب العثور على الحبوب المخدرة أعلى الخزانة بالجهة الغربية الشرقية منها ، ونوه المتحري إلى أنه وبحسب المبلغ بأن معلومات وردت إليه تفيد بأن المتهمة الأولى تقوم بترويج الحشيش .
وخلال التحريات أنكرت المتهمة الأولى الزوجة والمتهم الثاني الزوج اتجارها أو ترويجهما للحشيش أو الحبوب المخدرة ولم تكن تعلم بوجودها مطلقاً ، وأقر المتهم الثاني بأنه يتعاطى المضبوطات وأن شخصاً أحضرها إليه بالورشة الميكانيكية التي يعمل بها وسلمه المعروضات كما أنكر معرفته بهذا الشخص .
وبحسب صحيفة الإنتباهة أنكرت المتهمة الأولى قولها في التحريات استخدامها بذور البنقو في عملية صنع العطور البلدية (الخمرة) ، وشددت للمحكمة على أنها لم تر هذه البذور مطلقاً ولم تكن تعلم بوجودها على التسريحة بغرفتها .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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