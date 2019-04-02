أيلا يطلب تقارير دورية حول موقف الوقود

التاريخ: 02-أبريل-2019
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وجه رئيس مجلس الوزراء القومي د.محمد طاهر أيلا، يوم الإثنين، وزارة النفط والغاز بضرورة القيام بإعداد تقارير يومية ودورية حول متابعة موقف الإمدادات النفطية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
والتقى أيلا بمكتبه م. اسحق آدم بشير وزير النفط والغاز. وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن اللقاء تناول قضايا الإنتاج في حقول النفط وجهود الوزارة في زيادته، بجانب التعاون مع دولة جنوب السودان والشركات العاملة لرفع الإنتاج في الحقول النفطية.
وأشار وزير النفط بحسب الشروق – إلى أنه تم التطرق لاستعدادات الوزارة لإطلاق خدمات الدفع والتوزيع الإلكتروني في المواقيت المحددة، فضلاً عن ترتيبات الوزارة لتوفير احتياجات الموسم الزراعي الصيفي والقطاعات الحيوية الأخرى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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