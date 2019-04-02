رئيس الوزراء يعفي مدير شركة النفط السودانية

أصدر رئيس الوزراء؛ محمد طاهر أيلا اليوم الثلاثاء قرارا بإعفاء؛ مدير عام شركة سودابت المحدودة؛عاطف مصطفي أبشر. وجه ايلا وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي ووزارة النفط والغاز والعمل والإصلاح الاداري وتنميه الموارد البشرية والجهات المعنية الاخري اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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