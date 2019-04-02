خمس ملايين سوداني يعانون انعدام الأمن الغذائي

قالت الأمم المتحدة أن حوالي (5) مليون سوداني يعانون انعدام الامن الغذائي؛ وأشارت الى أن النازحين بسبب المصادمات المحلية بمنطقة جبل مرة باقليم دارفور والعائدين الى مناطقهم في حاجة ماسة الى المساعدات الانسانية.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية بالسودان؛ ان العديد من مناطق عودة النازحين تفتقر الى الخدمات الاساسية؛ تشمل انعدام الغذاء وسوء التغذية ودوافع اخرى مثل الصراع والعنف القبلي.

واشار المكتب الى ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية ادى الى انخفاض القدرة الشرائية للأسر؛ بجانب تراجع فرص الحصول على الغذاء بين الفئات الاكثر ضعفا وهشاشة؛ وتوقع أن يرتفع العدد الي يعاني من انعدام الامن الغذائي ليتجاوز الخمسة مليون مع بداية فترة الجفاف في مايو المقبل.

وقال مكتب الامم المتحدة أن المستهدف في الخطة الانسانية للعام الجاري 4؛4مليون شخص؛ وان الشركاء في العمل الانساني من الدول والمنظمات يسعون لاتخاذ تدابير لمنع تدهور الاوضاع الانسانية.