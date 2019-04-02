أعلنت وزارة التربية والتعليم؛ بدء تصحيح إمتحانات الشهادة السودانية غدا الأربعاء؛ وقالت انه تم اختيار عدد مقدر من المعلمين لعملية التصحيح. وقال وزير التربية والتعليم؛ الخير النور المبارك ؛ إن الوزارة بالتعاون مع نقابة المعلمين فرغت من جميع الترتيبات الإدارية والفنية الخاصة بإعداد مراكز التصحيح. وكشف عن توافد المعلمين من الولايات للمشاركة في أعمال التصحيح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء تصحيح إمتحانات الشهادة السودانية غدا الاربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.