منطقة صناعية زراعية صينيه بجنوب الجزيرة

شهد الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين رئيس الجهاز القومي للإستثمار والفريق أول ركن علي محمد سالم والي ولاية الجزيرة وأعضاء حكومة الولاية اليوم بأمانة حكومة ولاية الجزيرة بمدني شهدا توقيع عقد بين ولاية الجزيرة وشركة زونق تين للصناعات المحدودة الصينيه لإقامة منطقة صناعية بمحلية جنوب الجزيرة في مساحة تبلغ 352.039 ألف متر مربع كمرحلة أولى لتصل إلى مليون متر مربع في المراحل الأخرى . ووقع عن حكومة ولاية الجزيرة الأستاذ أمير يحي هارون مدير الإدارة العامة للإستثمار والصناعة وعن شركة زونق تين المستثمر ليو شوا رئيس مجلس الإدارة. وأعلن هارون في تصريح حسب (سونا) أن الولاية ملتزمة بإعفاء المدينة الصناعية من كافة الرسوم الولائية ولفت إلى أن المدينة تشمل مصنعا لتجميع الآلات والمعدات الزراعية ومصنعا لنظم الري الحديث إضافة لمسلخ حديث للصادر وصناعات مكملة للمسلخ.

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