فوز بطعم الخسارة.. بقلم النور احمد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> أسفرت الانتخابات المحلية التركية، التي أعلنت نتائجها الأولية أمس (الاثنين)، عن خسارة حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، كبريات المدن التركية المهمة، إذ خسر إسطنبول ذات الثقل الاقتصادي، وخسر أنقرة ذات الثقل السياسي، في حين فشل في انتزاع إزمير معقل المعارضة العلمانية.

> وهذه هي المرة الأولى التي يفقد فيها حزب العدالة والتنمية سيطرته على العاصمة أنقرة منذ تأسيس الحزب قبل عقدين من الزمن. وطغت مرارة الخسارة الجزئية على الحفاوة بالفوز الإجمالي لحزب أردوغان.

> وتحمل نتائج الانتخابات البلدية ملامح متغيرات جديدة على المشهد السياسي التركي و»تركيا المستقبل» التي أثبتت الخبرة السياسية لحزب العدالة والتنمية أنها مناط شعبيته، بعدما ظل يتصدرها أكثر من ربع قرن، فمنها جاءت قياداته وكوادره التي استطاع تشكيل حكوماته بها.

> ولا شك أن ما واجهته تركيا من أزمات اقتصادية مؤخراً تجلت في ارتفاع مستوى التضخم والبطالة وغلاء الأسعار وانخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار، قد تركت بصمات واضحة داخل الصناديق.

> وخلال السنوات الأخيرة ظهرت الكثير من المؤشرات على إمكانية تراجع حزب العدالة والتنمية في معاقله الرئيسة بإسطنبول، ويعتقد محللون إن الحزب أصيب بالإرهاق بعد سيطرته الطويلة والمتواصلة على مفاصل الدولة، وبعد فوزه في كافة المحطات الانتخابية منذ عام 2002.

> وخلال هذه المرحلة خسر الحزب العديد من كوادره من جيل الآباء المؤسسين الذين توجه بعضهم إلى توجيه نقد لاذع لسياسات الحزب ورئيسه أردوغان، مما أفقد قواعد الحزب الكثير من زخمها التاريخي.

> ويرى بعض الباحثين أن الحزب يعاني من أزمة مع جيل الشباب التركي الذي لم يعاصر حالة البلاد قبل وصوله إلى الحكم، وهو جيل متقلب المزاج سريع الحكم مختلف المتطلبات عن الأجيال السابقة.

> ورأى أردوغان أن «الشعب التركي جعل حزب العدالة والتنمية اليوم في الصدارة للمرة الـ15 في الانتخابات» لكنه ومن دون خوض في التفاصيل أقر بسلبيات داخلية لدى حزبه، قائلا» سنقوم بتحديد أوجه القصور لدينا، والعمل على تلافيها، وإذا كانت لدينا نواقص فإن إصلاحها دين على عاتقنا».

> لكن أردوغان يراهن على «الاستراحة الانتخابية» المقبلة، ويرى أنه لا توجد أمام حزبه أية استحقاقات انتخابية للسنوات الأربع ونصف المقبلة، ويعد بأنه «سيتم التركيز خلالها على العمل على الصعيدين المحلي والدولي، والعمل على رفع تركيا لمستوى الحضارات المعاصرة».

> في المقابل، فالسنوات المقبلة لن تركن فيها المعارضة للراحة، فنسبة الفوز التي حصلت عليها في الانتخابات البلدية ستكون دافعاً لها لإعادة الاصطفاف، وتنسيق الإستراتيجيات والتحالفات، في محاولة للتمدد على حساب الحزب الحاكم، مما يعني أن قواعد اللعبة السياسية في تركيا ستشهد لاعبين بروح جديدة وأدوات جديدة في تركيا جديدة.

> زعيم المعارضة التركية كمال كليكدار أوغلو، قال إثر الإعلان عن فوز حزب الشعب الجمهوري في أنقرة، قوله «لقد صوَّت الناس لصالح الديمقراطية، لقد اختاروا الديمقراطية».

> خسر حزب أردوغان مناطق ثقل سياسي واقتصادي، رغم محافظته على تفوقه، ولكن فاز الشعب التركي والديمقراطية والقوى السياسية التي ظلت متمسكة بقواعد اللعبة الديمقراطية.