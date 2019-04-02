زولفاني ما بين (يسقط بس ويقعد بس).. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> يوم مباراة النجم

> انتابني شعور باننا فارقنا المنافسة لحظة خروج تهديفة التش ببوصات من العارضة

> وحينما ضلت كرة رمضان الدبل كيك طريقها للشباك

> ايقنت ان الله لم يقسم لنا دولارات العرب

> والحمد لله الذي لا يحمد علي مكروه سواه

> القصة المالية قصة ارزاق

> والارزاق يمنحها الرزاق

> لم اجد يومها قصوراً بجهة حتى احملها مسؤولية الخروج

> ولم يجد جمهور المريخ الواعي كذلك سبباً للخروج

> لذا صفقنا للاعبين والجهاز الفني

> ولانفسنا عقب صافرة النهاية

> وقبلنا الأمر بروح رياضية حميدة

> ننشد التوفيق في بطولات جديدة

> ايها الناس

> بمجرد اطلاق صافرة النهاية

> تعالت بعض الاصوات مطالبة برحيل زولفا لاسباب كثيرة وتبريرات مثيرة

> وقد تكون مثيرة للضحك

> او مثيرة للسخرية

> وتعالت اصوات اخرى ما داير اقول اصوات عاقلة ولا داير اصفها بالاصوات عديمة الاجندة

> تعالت مطالبة ببقاء زولفا

> وكانت لهم مبرراتهم التي ارى انها منطقية واحصائياتهم التي تسند موقفهم

> فاصبح زولفا بين مطرقة يسقط بس

> ومساندة يقعد بس

> ايها الناس

> كم مباراة ادارها زولفا؟

> كسب منها كم وخسر كم وتعادل في كم؟

> ما هي الظروف التي عمل فيها زولفا؟

> ما هو شكل الفريق والاداء في عهد زولفا؟

> وهل هو متطور ام لا؟

> الاجابة عن الأسئلة اعلاه تقودنا لاتخاذ القرار الصحيح

> ثم نستصحب معنا تقييم النقاد والمحللين المختصين لطريقة المريخ ومدرب المريخ خلال مباريات البطولة العربية كلها

> ثم نأخذ في الاعتبار الاصابات وتأثيرها في تشكيلة زولفا من مباراة لاخرى

> ثم نتوقف عند عقوبة الحرمان من التسجيل بسبب مديونية كواسا الشهيرة

> وحتى المباراة الاخيرة

> كم لاعب شارك وهو مصاب او لم تكتمل جاهزيته؟

> تناول الأمر بمنطق وبدون اجندة يرجح كفة يقعد بس على كفة يسقط بس

> وذلك حسب قناعتي

> وان كان البعض يلوم زولفا على تعادل النجم بام درمان وينعتونه بالمدرب الرخيص وغير المكلف

> فإننا نذكرهم بأن آخر مباراة للنجم ضد المريخ في عهد المشهور الشاطر الذي يكلفنا خمسطاشر الف دولار شهرياً (يطالب بها امام الفيفا حالياً) هذا الغرزة خسر من النجم بام درمان بهدفين

> فكيف يكون الغالي المكلف الذي خسر من النجم

> مقبولة منه

> ولكنها مرفوضة من الرخيص غير المكلف لمجرد انه تعادل مع نفس نجم تونس

> لذا

> وبمنتهى الصراحة

> انا مع من يرى بقاء زولفا

> بل والتجديد له لاعوام قادمات

> بشرط جزائي مرهق للنادي

> كي نضمن استمرار المدرب كدستور حال تغيير حكومة النادي

> وعلى المجلس أن يتخذ قراره بقوة وشجاعة

> لا يجامل فئة

> ولا يستجيب لضغوطات جهة

> زولفا

> يقعد بس

> ايها الناس

> منظر الأهلة الذين شاركونا المدرجات يوم النجم

> كان مشهداً يعبر عن أن الحصة وطن

> نكبرها فيهم برغم ان اهلة آخرين اطلقوا عليهم المغضوب عليهم

> وبرغم ان شفوت كتار اشادوا باللفتة الجميلة

> الا ان هناك بعضهم اعاد الخروج العربي لوجود الاهلة بين الصفوف

> وعللوا بقولهم ديل تسعين سنة بشجعوا في ناديهم غير الصفر ماجابوا شيء

> يشجعونا نحنا نغلب كيف بس

> ولكن نقول لي ديل وديلاك

> الجميل جميل مهما وصف بالقبح

> والقبيح قبيح ولو تجمل ببراميل المساحيق

> والتحية للجمال الذي اضحى اطاراً للوحة الحصة وطن

> ايها الناس

> ان تنصروا الله ينصركم

> اها

> نجي لي شمارات والي الخرتوم

> والينا

> بعد ده كلو

> يقعد بس

> ولا يسقط بس

> الزولفاني؟؟

سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال العقل هو البميزكم عننا

والى لقاء

سلك