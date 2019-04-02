السودان : توقع الاكتفاء الذاتي من القمح خلال عامين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أكد الدكتور بشير آدم رحمة رئيس لجنة الزراعة بالمجلس الوطني أن إنتاج القمح للموسم الحالي بمشروع الجزيرة يكفي لسد 40% من فاتورة الاستيراد وذلك عقب رفع سعر شراء محصول القمح بهدف تشجيع المزارعين على زراعته وتوريدها للبنك الزراعي وفقا للخطة التي وضعتها وزارعة الزراعة في العام 2017 للاكتفاء من القمح وسلع الصادر.
وأضاف في تصريح ” لـ(سونا) أننا نتوقع الاكتفاء من القمح بنسبة 100% خلال عامين وذلك بالتوسع في زراعته في “التروس العليا” خارج المناطق النيلية بولايات الشمالية ونهر النيل وشمال دارفور، مشيرا إلى الإنتاج المتميز في الموسم الحالي للذرة والسمسم والصمغ العربي ودخول سلع جديدة أساسية للصادر من حب البطيخ والعدسية، لافتا إلى أن تشجيع الأسعار والاهتمام بالارشاد الزراعي ومكافحة الآفات كلها تقود الى زيادة الإنتاجية.
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