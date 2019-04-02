هلع بين مسافرين بسبب هذا راكب يحمل هذه الاشياء داخل بص….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثار راكب حالة من الهلع بين مسافرين على متن بص قادم من القضارف إلى الخرطوم، بعد توقيفه وإجراء تفتيش أسفر عن ضبط 500 طلقة كلاشنكوف بحوزته.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن قوة من شرطة مكافحة المخدرات بولاية الجزيرة كانت قد رصدت معلومات بشأن تهريب الراكب لكمية من الذخيرة، على متن بص، وأضاف المصدر أن قوة رابطت بإحدى نقاط التفتيش بود مدني وعند وصول البص أخضعته للتفيش الذي أسفر عن ضبط الكمية، الأمر الذي أثار هلعاً بين الركاب، وأشار المصدر إلى اقتياده إلى قسم شرطة ودمدني وسط وتدوين بلاغ ضده وفق قانون الأسلحة والذخيرة.