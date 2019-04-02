مصرع شاب بسبب معاكسته لفتاة بالجزيرة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقي شاب 25 عاماً مصرعه طعناً بسكين على يد شاب آخر بسبب معاكسة الضحية لشقيقات المتهم، بإحدى قرى غرب الجزيرة.

وحسب مصادر (السوداني) فإن المتهم علم بمعاكسة المجني عليه لشقيقاته في الطريق العام، الأمر الذي أثار حفيظته فحمل سكيناً وعند رؤيته للشاب باغته بطعنة في فخذه أدت لنزيف ومن ثم وفاته. وأضاف المصدر أن الشرطة تلقت بلاغاً بالحادثة فأرسلت فريقاً ألقى القبض على المتهم ودون ضده بلاغاً بالقتل العمد، وكشف خلال التحريات أن المجني عليه عاكس شقيقاته. المادة السابقة كشافات الهلال وكذبة أبريل.. بقلم قسم خالد المقالة القادمة هلع بين مسافرين بسبب هذا راكب يحمل هذه الاشياء داخل بص….

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