السجن 10 سنوات لمسن اغتصب طفل بحلفا الجديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدانت محكمة جنايات حلفا الجديدة “حسين أبشر” مسناً يعمل (عجلاتي) بالسجن عشر سنوات بتهمة التحرش بطفل عمره 10 سنوات.

وحسب الاتهام فإن أسرة الطفل كانت قد اكتشفت الواقعة، واستنطقت ابنها حيث أرشد على المدان، وقال إنه تحرش به داخل مقر عمله في صيانة (العجلات) وعلى خلفية ذلك أخطرت الشرطة التي أوقفته رهن التحقيق ودونت ضده بلاغاً بالواقعة، ومن خلال سير القضية ثبت تورط المدان في الواقعة حيث أدانته المحكمة بالسجن عشر سنوات. المادة السابقة الاتنين الليلة وين؟!.. بقلم عبد اللطيف البوني المقالة القادمة كشافات الهلال وكذبة أبريل.. بقلم قسم خالد

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