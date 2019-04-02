الاتنين الليلة وين؟!.. بقلم عبد اللطيف البوني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

قَالَ عبد الخالق محجوب، إنّه تعثّر على الشيوعية عندما كَانَ يَبحث عن حَقيقة الظاهرة الاستعمارية وكَيف نَشأت وكَيف تَطوّرت، ولم يكن ساعتها باحثاً في فلسفة الأديان فوجد فيها – الشيوعية – ما يشفي غليله المَعرفي وما أقنعه بالعمل طوال عُمره لمُقاومة هذه الإمبربالية، لذلك كرّس حياته وبالتالي حزبه لنشر الاشتراكية العملية ومُقاومة كل شيءٍ سواها، وبالمُقابل ظَهَرت حركة الإخوان المُسلمين لبعث الدين الإسلامي وذلك بصياغة دستورٍ يعتمد عليه لحكم الشعوب المُسلمة ليكون ذلك بديلاً للنظم القديمة أو تلك التي جلبها الاستعمار الغربي.. وبما أنّ الحركتين الشيوعية والإسلامية ظهرتا في السُّودان وسط الطبقة المُتعلِّمة كَانَ يُمكن أن يقتربا أو يتحالفا على أهدافٍ مُشتركةٍ بينهما ولعل هذا ما حدث في الحزب الاشتراكي الإسلامي الذي تزعمه بابكر كرار، ولكن غير ذلك ظلّ التباعد بين الحركتين هو المُسيطر.. فالشيوعيون كانوا يرون في حركة الإخوان ذراعاً لخدمة الرجعية والإمبريالية العالمية.. بينما كان الإخوان يرون في الشيوعيين ذراعاً لخدمة الشيوعية العالمية، واتّفق الطرفان على أنّ الطبقة المُثقّفة السُّودانية لن تسعهما معاً، فلا بُدّ أن يقضي إحداهما على الآخر، لذلك ظلّت العلاقة بينهما علاقة صراع دونما أيِّ بحث تعايش.

(2)

استطاعت الحركة الإسلامية ومن خلال التحالف مع الأحزاب والجماعات التّقليديّة مُحاصرة الشيوعيين الذين سبقوها في قيادة الطبقة المُثقّفة، وظهر ذلك في حَل حكومة جبهة الهيئات، ثُمّ في حل الحزب الشيوعي، ثُمّ في الدعوة للدستور الإسلامي (1964 – 1969)، لذلك عندما اعتلى اليسار السُّلطة في مايو 1969 اُعتقل الترابي في صبيحة يوم الانقلاب ولم يُعتقل المحجوب رئيس الحكومة التي تَمّ الانقلاب عليها، وعندما وجّه النميري ضربته الكُبرى للحزب الشيوعي 1971، كَانَ الإسلاميون المُستفيد الأول من الفراغ الذي أحدثته تلك الضربة. وفي الديمقراطية الثالثة، حاول الحزب الشيوعي إخراج الإسلاميين من السَّاحة بحجة السدانة لمايو ولكنهم لم يُوفّقوا، إذ حاججهم الإسلاميون بأنّهم هُم الذين أتوا بمايو، وفيما بعد تحالف الشيوعيون مع الأحزاب التقليدية وأخرجوا الإسلاميين من الحكم، فكانت حكومة القصر التي انقلب عليها الإسلاميون في يونيو 1969 والتي ظلّ الحزب الشيوعي مُقاوماً لها ومن داخل تحالفات مُتعدِّدة إلى يوم الناس هذا.

(3)

الحزب الشيوعي تخلى عن ديكتاتورية البروليتاريا والحزب الطليعي وأصبح يُؤمن بالتّعدديّة الحزبية وتعمل أفرعه في قلاع الإمبريالية ببريطانيا وأمريكا ولم يبق له من دعاويه القديمة إلا عداء الإسلاميين.. بالمُقابل الحركة الإسلامية التي فشل مشروعها في الحكم وأقامت دولة معزولة وتفرّق شملها ولم يعد لها من دواعيها القديمة إلا عداء الشيوعيين، لذلك كان من الطبيعي أن تنسب هبة ديسمبر الجارية لهم. وبالنسبة للشيوعيين، هذه تهمةٌ لا ينكرونها وشَرَفٌ لا يدعونه, الشعب السوداني لم يَعد مَشغولاً بالشيوعيين ولا بالإسلاميين، ولكن رغماً عنه سيظل مُتأثراً بالعداء بينهما، بعبارةٍ أخرى صراع الإسلاميين والشيوعيين كان ومازال هو خميرة الصراع في السَّاحة السِّياسيَّة السُّودانية منذ أكتوبر 1964 إلى يوم الناس هذا.

(4)

المُفارقة تكمن في أنّ الحاضنة الاجتماعية للإسلاميين والشيوعيين (الأصليين) واحدة، إذ تجدهما ليس في الجهة الواحدة ولا الطبقة الواحدة، بل في الأسرة الواحدة، وقد سقطت الآن الأيدولوجيا التي تفرِّقهما، ولم يَبقَ إلا العداء التّاريخي الموروث، وليس المطلوب الآن أن يتوحّدا، بل مطلوب حركة فكرية سياسية تتجاوزهما وتتجاوز عبرهما كل البناءات التقليدية.. فهل يستطيع حزب المؤتمر السُّوداني بقيادة عمر الدقير أن يملأ هذا الفراغ؟ كونوا معنا إن شاء الله.