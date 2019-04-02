شنو إطار مفاهيمي؟.. بقلم طه مدثر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

حكومة الكفاءات أثنان أحدهما ماتت والاخرى مفقودة

(2)

الذين يسعون لتنظيم الحشود يعلمون أنهم دون هذه الحشود لا يساون شروى نقير

(3)

لو كان المسؤولين في الحكومات يمارسون التفكير في حل المشاكل والقضاء على الكوارث فلن يبقى مسؤلاً في منصبه !!

(4)

محاربة الفساد قصة حكومية ترددها الحكومة علينا في الطالعة والنازلة ولكننا لسنا مضطرين للاستماع اليها وتصديقها

(5)

الوزراء السياسين هم نوع من العقارب الشديدة السمية تلدغ بعد إقالتها من المناصب او عند وضعها على الرف!!

(6)

هذا المؤدي (سيبك من اسمه وشوفو كيف ينطط زي قرد الطلح) يريد ان يكون فنان الشباب الأول لكنه لم يكن لديه الوقت الكافي للاهتمام بحنجرته واختياره لكلماته والحانه الخاصة (لحم أكتاف)كثير من المؤدين

يأتي عبر ترديد اغنيات الاخرين ولكن لمتين؟

(7)

عند كل صباح جديد أقسم أن لا أكتب عن الحمقى والمغفلين والاغبياء ولكنى وبمجرد ما أستمع الى الاذاعة أو أشاهد التلفزيون أو أقرأ الصحف تجدني أغير رأيي وأرجع في قسمي فالجأ الى تحلية ايماني باطعام عشرة مساكين والجأ للكتابة عن أشباههم ونظرائهم من السياسين والتنفيذين والبرلمانيين منكم لله لم يبق امامي إلا إعلان الافلاس!!

(8)

السياسى المغرور هو من يرى اشياء لا وجود لها مثل السياسي الذي قال لا صفوف بعد اليوم إلا صف الصلاة او الثاني الذي قال يوم الاثنين الدولار سيدق الدجلة وحذر وأنذر (اي زول عنده دولار يتخارج منو) والسياسي القبل الاخير الذي قال الاسابيع القادمة ستحمل مفاجآت صادمة للمعارضة ومرت الايام ونسأله أطلع على الغيب أم إتخذ عند الله عهدا؟ الغرور هو من اخرج ابليس من الجنة وأخرج وسيخرج اخرين من جنة الحكومة

(9)

امام مسجدنا(فضلنا حجب أسمه) يحدثنا عن شابين من شباب المسلمين الاوائل فبرغم التحصينات والحراسة المشددة حول ابو جهل إستطاعا الوصول اليه وقتله نحن هنا ولا فخر لدينا شباب (ياكلون النار)ولو وجدوا الفرصة لقبضوا على اي ابوجهل في الالفية الثالثة دون ان يمسوه بسؤ.

(10)

طباعة ورقة نقدية من فئة ال(500)جنيه او ال(1000)أمر تحسبه الحكومة هين ولين مثلما وصف احدهم قانون الطوارئ لكن الكارثة ان يتم تزوير تلك العملة ولكن المصيبة ان (تقع) أو (ينشلونها) منك!! ألا تخشى الحكومة أن ترتفع نسبة المصابين بامراض السكر والضغط وتصلب الشرايين والبواسير؟

(11)

في دول العالم الثالث المواطنين ليس سواسية امام القانون كما أنهم ليسوا سواسية امام الخدمات فما يُقدم للمدن والاحياء الراقية هو غير ما يقدم للقرى والاحياء النائية!!

(12)

كثيرون يحبون حزب المؤتمر الوطني ولكن حبهم للمشير البشير أكبر من حبهم للمؤتمر الوطني فاذا رأيت أو سمعت أو قراءت ان احدهم قال ان غياب البشير عن رئاسة الحزب لن يؤثر على الحزب فلن يضرك شيء

باذن الله إذا صدقت قول القائل كما أنه لن يضرك شيء باذن الله إذا لم تفهم معنى عبارة الاطار المفاهيمي يعنى إحنا كنا فاهمين معنى التوالي السياسي والنظام الخالف حتى نفهم معنى الاطار المفاهيمي؟