مباراة للعب النظيف!!.. بقلم عبدالله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[نعلم أن المريخ عبر إلى دوري النخبة متصدراً مجموعته برصيد (31) نقطة، لكن مباراته أمام هلال الأبيض مساء اليوم بالقلعة الحمراء في ختام مشوار الفريقين بالممتاز لفرق المجموعة الأولى ستحظى بمتابعة كبيرة من واقع تأثير نتيجتها على فريق الموردة، الذي ينتظر تعثر أزرق شيكان حتى يعبر إلى دوري النخبة.

[مباراة اليوم تأتي في إطار تطبيق شعار (اللعب النظيف) بعيداً عن المجاملات والعلاقات الشخصية وفي اعتقادي أن المريخ لن يحيد عن نهج الشعار بانصراف لاعبيه لممارسة لعبة كرة القدم مساء اليوم والسعي لمواصلة ثورة الانتصارات حتى لا يقل مجموع نقاط الأحمر عن (34) نقطة ليتساوى مع الهلال الذي نتوقع ألا يخسر في ظل ما يجده من مساندة من قضاة الملاعب.

[نريدها مباراة نرى فيها كافة فنون اللعبة من (مراوغة وتمرير وتسجيل أهداف).

[نتطلع لرؤية نجوم التسجيلات بالشعار الأحمر لنقف على مستوياتهم بعد أن انتقلوا إلى القلعة الحمراء.

[هي مباراة بين المريخ صاحب اللونين الأحمر والأصفر في مواجهة هلال شيكان (الهلال الابن) الذي يرغب في الترقي لدوري النخبة إلى جانب (الهلال الأب).

[من حق أزرق شيكان التواجد مع الثمانية الكبار، ولكن بعيداً عن نقاط مباراة اليوم التي تمثل تحدياً خاصاً بالنسبة للاعبي المريخ الذين يرغبون في مصالحة جماهيرهم بعد الخروج العربي من دور الأربعة ويتطلعون لإسعاد القاعدة الجماهيرية من خلال عرض (يجنن العالم).

[هي مباراة الزعيم الذي يسعى لفتح صفحة جديدة يهدف من خلالها للتتويج بلقب الممتاز، الذي كان قاب قوسين أو أدنى أن يسجل باسم الأحمر في الموسم الماضي لولا بعض الأشياء التي لا نود الخوض فيها من جديد.

[مباراة اليوم سيواصل فيها جمهور الصفوة دعمه للاعبين بالمؤازرة والتشجيع دون التأثر بوداع الفريق لكأس زايد.

[ ثقتنا في اللاعبين كبيرة ليواصلوا حصد النقاط للتأكيد على أفضلية فريقهم الذي يرغب في تعويض جماهيره الخروج العربي بالجمع بين الدوري والكأس.

[مباراة شعارها (اللعب النظيف).

مشهد أخير

[قناعتي الشخصية أن مدرب هلال الأبيض “إبراهومة” استفاد من صناعة “جبرة” لهلال الأبيض ونسب لنفسه حق لا يملكه!

[“إبراهومة” وجد فريقاً منظماً بعناصر جيدة وكان من الطبيعي أن يتقدم أزرق شيكان في الكونفدرالية لمراحل متقدمة وما إن زال أثر “جبرة” حتى أضحى التبلداوي مثله مثل بقية الفرق!

[لن يعبر هلال الأبيض لدوري النخبة على حساب المريخ تحت قيادة “إبراهومة” وسيكون ضمن الفرق المهددة بالهبوط وربما يغادر الممتاز.

[لعنة “جبرة” تطارد “إبراهومة”.