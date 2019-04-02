طفيليات (الكوارث).. بقلم احمد دندش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الكوارث -في حد وقوعها- ليست شيئاً غريباً أو (شاذاً)، فهي ابتلاءات وامتحانات ربانية تستحق الصبر عليها لنيل الأجر والثواب، ولكن ما يستحق الدهشة والحيرة هو سعي البعض من أصحاب القلوب و(الضمائر الميتة) لاستغلال تلك المصائب للمصلحة الشخصية وللفائدة ليس إلا، تماماً كبعض الجهات (الوهمية) التي تنشط عند وقوع كارثة ما لنيل (الشو) ولكسب الحضور الإعلامي على طريقة: (شوفونا)، إلى جانب آخرين يقومون بالاستفادة من الكوارث دون حاجة للتجوال تحت الضوء، والاكتفاء بلعق الأصابع في الظلام.

غريبة نفوس البعض التي تمنحهم الضوء الأخضر للمرور وانتهاج مثل تلك الممارسات المشينة، والرقص على جراح الآخرين، وارتداء أقنعة الزيف في وقت يفترض فيه أن تغيب كل الأقنعة وأن تحمل كل الوجوه ملامح واحدة تساهم في تمكين رؤية الأحداث بشيء من الواقعية.

السودانيون ظلوا في مخيلة العرب والأفارقة وحتى الأوروبيون هم (أصحاب الحارة)، وهم كذلك (أصحاب الكرم والجود ونجدة الملهوف)، فرجاءً يا هؤلاء لا تشوهوا صورة السودانيين بتحقيق مصالحكم الشخصية، ولا تزيدوا معاناة أولئك المساكين أكثر مما هي عليه، ولا تساهموا بشكل فعلي في إرجاعنا للمقاعد الخلفية فيما يختص بمسألة (التكاتف والتعاضد)، فيكفينا احتجازنا للكثير من المقاعد الخلفية في كثير من المناسبات.

بذات القدر فإننا نشكر كل أصحاب الأحاسيس الصادقة ومرتادي (فعل الخير) الذين نادراً ما نشاهدهم في غمرة الأضواء، فهؤلاء يكتفون بالعمل في صمت لا يرجون مصلحة دنيوية بل يبحثون عن الاجر والثواب، تطاردهم الكاميرات، فيهربون منها، وتفتح لهم أبواب النجومية على مصراعيها فيغلقونها ويفتحون المزيد من بوابات عمل الخير.

شربكة أخيرة:

نكتب اليوم بـ(التعميم الاضطراري)، ونخشي أن نضطر غداً للكتابة بـ(التخصيص الإجباري)!