الوقود يعيق إكمال حصاد محاصيل الموسم الصيفي بالقضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف عضو الغرفة الزراعية بولاية القضارف، المزارع حسن زروق عن متبقي حصاد لمحاصيل الموسم الصيفي السابق لم يتم حصادها بسبب مشكلة الجازولين .

وقال لـ (السوداني) إنّ هنالك متبقي حصاد كبير لم يتمكّن المُزارعون من إكماله بسبب مُشكلة الجازولين, لافتاً لضبابية الموسم الصيفي القادم وعدم ظهور أيِّ بشريات حوله، وقال زروق: هنالك مُهدِّدات أخرى تواجه الموسم الصيفي القادم أهمها التقاوي, وأضاف أن هنالك مشكلة تقاوي في محصولي زهرة الشمس والقطن، بجانب مُشكلة في المبيدات, لافتاً لظهور آفات في الموسم المنصرم في مرحلة الازهار في المحاصيل كَافّة، بجانب الآفة التي ظهرت على محصول السمسم في المناطق الغربية والجنوبية للولاية, وأضاف: نخشى من انتشار تلك الآفة في المناطق الأخرى, داعياً لمُكافحة الآفات قبل بداية الموسم.

وأشار الأمين العام للجنة محصول زهرة الشمس بولاية النيل الأزرق المزارع عبد الحليم أحمد لبدء عمليات التحضير للموسم الصيفي القادم, وقال لـ (السوداني): لدينا حوالي 15 جراراً للحراثة الصيفية, وأضاف: حالياً يجري العمل لصيانة المعسكرات وعمل الحفائر، كاشفاً عن انعقاد اجتماع لغُرفة إنجاح المُوسم لاستخراج الشهادات لتوفير الجازولين للزراعة، مُشيراً لأهمية توفير السُّيولة, وقال إنّ عدم توفير السيولة يُؤثِّر على الموسم، لجهة أنّ المشكلة حالياً يُعاني منها المُزارعون لمتبقي عمليات الحصاد.