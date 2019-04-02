لا بنعرف (فار) ولا (جقر) .. النجم الساحلي في خطر.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• انتهى وقت اللعب.

• حان وقت الجد.

• سيدالبلد جااااكم يا ناس تونس.

• النجم الساحلي في خطر.

• قوات الازرق تتأهب لاحتلال سوسة.

• بقيادة المرعب امبومبو.

• الكنغولي اطلق تصريحات مثيرة.

• أكد دخول مدرب النجم في حالة من الخوف.

• وأصبح من مدمني السهر لقلة النوم.

• للتفكير المستمر في كيفية ايقاف خطورته.

• الهلال حاجة تانية يا لومير.

• يختلف تماما عن الوصيف.

• مباراتي الوصيف كوم ومواجهة الهلال كوم تاني.

• نملك ثقة كبيرة في تحقيق نتيجة ايجابية في تونس.

• لقب الكونفدرالية هدف الهلال هذا الموسم.

• سنقاتل بشراسة من أجل تحقيق هذا الانجاز.

• لا بنعرف (فار) ولا (جقر) .. النجم الساحلي في خطر. المادة السابقة وزارة الصحة (مكائد وحفر)!.. بقلم ضياء الدين بلال المقالة القادمة السودان : توقع الاكتفاء الذاتي من القمح خلال عامين

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