الاستعداد للمهرجان الثالث للتمور السودانية 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

انعقد أمس الاجتماع التحضيري الاول للمهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية المزمع عقده في الفترة من 1-5أكتوبر 2019 برعاية جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وذلك بمشاركة رئيس لجنة المهرجان الدكتور نصر الدين شلقامي وأعضاء اللجنة ومناديب جائزة خليفه الدولية الدكتور تاج السر موسي وعهد كركوني.

وخاطب الاجتماع الدكتور بدر الدين الشيخ الأمين العام لجمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية مؤكدا جاهزية الجمعية لانطلاق المهرجان في موعده والبدء في الإعداد والتحضير للفعاليات المصاحبة.

وناقش الاجتماع الأجندة الموضوعة ووقف علي تكوين اللجان وإجازتها مستصحبا تجربة مهرجان العام الماضي.

ووجه الاجتماع بوجوب الإعداد الجيد للمهرجان في العام الحالي تحسينا وتطويرا خاصة في مجال تهيئة بيئة العرض .

كما تطرق للأوراق العلمية وملامستها للواقع وضرورة الاستفادة من الخبرات الأجنبية لتتكامل مع الخبرات السودانية خاصة التونسية في مجال التغليف والمصرية في مجال الاستفادة من مكونات النخيل .واطلع الاجتماع على قسيمة الاشتراك وأمن على محتوياتها.

من جانبه أكد مندوب جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي استعداد الأمانة العامة للجائزة الاستمرار في دعم الجمعية والإيفاء بالالتزامات المتفق عليها حتى يخرج المهرجان بالصورة المرجوة.

وأقترح الاجتماع قيام مناديب جائزة خليفة بزيارة للولاية الشمالية منطقة مروي للوقوف علي الإمكانيات المتاحة لإقامة مهرجان فرعي في وقت لاحق ، ووجه الإدارة التنفيذية للجمعية بالترتيب لزيارة مناديب الجائزة.

وأكد رئيس لجنة المهرجان الدكتور نصر الدين شلقامي في الختام تدشين فعاليات المهرجان في موعده مشيرا الى اكتمال كافة الاستعدادات لتقديم صورة مشرفة للجمعية تتناسب وأهمية جائزة خليفة الدولية.