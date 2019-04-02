مواطن بعاتي!.. بقلم عبد اللطيف محمد سعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ذات يوم قبل سبعة اعوام التقيت باحدهم في الحافلة المتجه من امدرمان الى بحري صدفة، وطلب عدم ذكر اسمه ووصف نفسه بانه مواطن اقل من عادي! وقال لي يمكنك ان تقول مواطن (بعاتي)! ضحكت وقلت له (بعاتي) هذه تعني انك قد مت ثم خرجت من القبر؟ قال لي يمكنك وصفي بانني ميت ولكني اسير بين الاحياء!

قلت له لماذا انت مستاء الى هذه الدرجة؟ قال لي انه (زعلان) لانني ظنت ان حالي هذا هو الاسوأ بينما يوجد من يعيش حالة اسوأ من تلك التي وصفت بها نفسك وبانك مواطن عادي… فقال لي كيف تصف من يصل لى موقف المواصلات بعربة(كارو) وهذه (الكارو) درجة ثانية أي يقودها حمار وليس حصان! وبعد ان يصل محطة المواصلات (يدافر) ليجد مقعداً او مكاناً في الحافلة… وقبل ذلك ايها المواطن العادي كما وصفت نفسك، وهو يوجه لي الحديث، يكون قد عان من اجل الحصول على نقطة ماء… اما اللبن الذي تحدثت عنه فهو ايضاً يوزع بالكارو والأحسن ان تستعمل لبن البدرة لانه اقتصادي، واقتصادي هذه اقصد انك يمكن ان تضيف له ما شئت من المياه وبعد ذلك تخيل لون الشاي الذي يشربه مواطن مثلي او بعاتي مثلي! قال انه يبدأ يومه هكذا.

ثم تحدث لي عن الرحلة الطويلة التي يقطعها يومياً حتى يصل مكان عمله في بحري شوق سعد قشرة… وكيف انه في ايام كثيرة ينتظر ان يبع شيئاً ليفطر او يضطر الى استدانة الفطور حتى يبيع… ثم سألني كيف اركب الحافلة وأنا دكتور؟ وكم دخل العيادة والمرتب؟ قلت له انا ليس طبيباً وانما دكتور في العلوم السياسية… ضحك وقال لي (درست علوم سياسية والشعب السوداني كلهم سياسيين وداير تأكل عيش وتكون مواطن غير عادي؟)

ضحكت معه وقلت له انني اعرف اطباء بلا عمل… اضاف انه مرة صادف طبيباً يسوق ركشة وحتى الركشة كانت (ما حقتو) يعني مجرد سائق…

ودار بيني وبين ذلك الرجل حديث طويل عن المدارس والأطفال والرسوم التي يدفعها للمدرسة وذكري لي اسماء لرسوم لم اسمع بها من قبل!

اما حديثه عن سوق سعد قشرة فكان حديثاً غريباً واكتشفت انني لم ازور سوق سعد قشرة هذا في حياتي ووعدته انني سأزوره… فأضاف لو ربنا حيانا! قلت له يعني انت حي؟ قال لي لا انا مواطن بعاتي وإذا اردت ان تتأكد من ذلك انتظرني مساء اليوم امام بيتي لترى شكلي! واضاف والله شكلي يخوف والبعاتي ذاتو يخاف مني!

عزيزي القارئ لقد ظننت انني مواطن عادي وهذه ادنى درجة ولكن وجدت بان هناك من يعيش في العاصمة ويحس انه غير عادي او كما وصف نفسه(بعاتي).

لقد ذكرت بعض ما دار بيننا وحاولت ان احسن اللغة، وأمسكت عن ذكر الكثير حتى لا يطالني القانون بعد ان قيل ان دخل المواطن السوداني يقدر بالدولار.

والله من وراء القصد