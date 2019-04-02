اعفاء الاﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻺﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ﺃﺻـــــﺪﺭ ﺭﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟـﻮﺯﺭﺍء ﻣﺤﻤﺪ ﻁﺎﻫﺮ ﺃﻳﻼ، ﻗـﺮﺍﺭﺍً ﺑﺈﻋﻔﺎء ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻺﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺩ ﺟﻤﺎﻝ ﺧﻠﻒ ﷲ، ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ. ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻹﺻـﻼﺡ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.

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