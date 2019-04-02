التربية: إكتمال الترتيبات لبدء تصحيح إمتحانات الشهادة السودانية بالأربعاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت وزارة التربية والتعليم إكتمال الترتيبات لبدء تصحيح إمتحانات الشهادة السودانية بعد غدٍ الأربعاء بمشاركة عدد مقدر من المعلمين الذين تم اختيارهم لعملية التصحيح.

وقال الخير النور المبارك وزير التربية والتعليم في تصريح لـ(smc) إن إمتحانات هذا العام سارت بسلاسة وهدوء ، مبيناً إن الوزارة بالتعاون مع نقابة المعلمين فرغت من جميع الترتيبات الإدارية والفنية الخاصة بإعداد مراكز التصحيح، كاشفاً عن توافد المعلمين من الولايات للمشاركة في أعمال التصحيح.

وحيا المبارك فئة العاملين والمعلمات وشركاء التعليم والقوات النظامية الذين شاركوا في إنجاح امتحانات الشهادة السودانية.

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